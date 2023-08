Tattoo e curve da capogiro, Giulia Scamacca: una ‘Dea’ per l’Atalanta | FOTO

SportFair

“Pronta per questa nuova avventura. I love you bro“. Con questo messaggio apparso sui social, Giulia Scamacca è pronta a seguire il fratello Gianluca Scamacca all’Atalanta. Per la gioia dei tifosi bergamaschi, doppiamente felici. Se, infatti, il bomber si è già messo in luce con un gol alla Pergolettese in amichevole e una grande voglia di lasciare il segno, chi sicuramente ha già stupito tutti è la sorella.

Lunghi capelli corvini, alta e con un fisico mozzafiato adornato da tanti tattoo, la bella Giulia Scamacca aveva fatto già girare la testa ai tifosi del West Ham e, siamo sicuri, avrà lo stesso effetto su quelli dell’Atalanta. Una vera e propria ‘Dea’, come il soprannome della squadra nerazzurra.