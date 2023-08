Formula 1 e MSC Crociere: dalla nave alla pista, per i tifosi un’esperienza luxury

SportFair

Nel fine settimana appena trascorso MSC Crociere e la Formula 1® hanno raggiunto insieme un nuovo traguardo. Si è svolto, infatti, il FORMULA 1® MSC CRUISES BELGIAN GRAND PRIX 2023 che ha visto MSC Crociere title sponsor per la prima volta, nell’ambito dell’accordo più generale che vede la terza compagnia di crociera al mondo ricoprire il ruolo di Official Cruise Partner della Formula 1® fino alla fine del Campionato del Mondo FIA di Formula 1® del 2026.

Dalla nave alla pista

La prestigiosa partnership globale porta con sé anche tante iniziative in crociera per gli appassionati di F1, MSC Crociere posizionerà le sue navi nelle città vicine alle gare in occasione di alcuni weekend del Grand Prix™, per offrire un’esperienza di ospitalità unica dalla nave alla pista. Il primo di questi weekend di eventi si svolgerà a novembre ad Abu Dhabi, per l’ultima gara della stagione 2023, mentre altre gare si svolgeranno nel 2024. MSC Virtuosa trascorrerà il weekend del Grand Prix™ in banchina, offrendo agli appassionati una combinazione unica di alloggio e ospitalità senza pari, oltre a pacchetti VIP per garantire che il weekend di gara sia un’esperienza davvero memorabile.

I pacchetti

I fan della Formula 1® possono già prenotare una cabina a bordo di MSC Virtuosa in occasione del Gran Premio di Formula 1® Etihad Abu DhabiTM del 2023, per vivere un’esperienza di ospitalità integrata. Sono disponibili diversi pacchetti che combinano alloggio, biglietti per la gara e F1® Experiences: accesso esclusivo agli spazi privati del circuito per rendere il weekend di gara davvero indimenticabile.

I pacchetti offrono l’opzione di sola cabina per coloro che sono già in possesso dei biglietti per la gara o l’opzione cabina combinata al biglietto per assistere alla gara di Formula 1® Grandstand. Tra le altre opzioni quella con cabina combinata allaF1® Experience, che comprende attività esclusive a bordo pista, oppure all’ospitalità premium all-inclusive (Turn 1 Suite, Paddock Club e Legend), che include l’accesso esclusivo alla zona degli addetti ai lavori con la Pit Lane Walk, il tour guidato della pista su un camioncino, la possibilità di incontrare il personale di Formula 1® e altro ancora.

Sono disponibili diversi livelli di sistemazione, tutti con la mezza pensione (colazione e cena), Wi-Fi gratuito e trasferimenti da e per il circuito. Il terminal crociere di Abu Dhabi, dove MSC Virtuosa sarà attraccata, si trova vicino al circuito e consente agli ospiti di spostarsi con facilità MSC Virtuosa rimarrà in porto dal 23 al 27 novembre, dando agli ospiti l’opportunità di prolungare il loro soggiorno per il weekend di gara.