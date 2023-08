Formula 1, qualifiche GP Olanda: Verstappen in pole, Leclerc a muro!

SportFair

Scende qualche goccia di pioggia sul circuito di Zandvoort per rendere più ‘tricky’ un circuito che ha già riservato diverse brutte sorprese ai piloti durante tutto il weekend. Qualifiche di colore ‘orange’ con le McLaren protagoniste, soprattutto nel Q3 che ha visto Norris e Piastri accarezza l’idea dell’accoppiata in prima fila.

La sfumatura è diventata poi ‘oranje’, declinata all’olandese, con Max Verstappen in pole position. Mastica amaro la Ferrari: Sainz 6°, Leclerc finisce a muro e partirà 9°, forse avrebbe guadagnato qualche posizione in più se fosse rimasto in gara fino alla bandiera a scacchi.

Q1

Primi brividi già nel primo stint delle qualifiche. Mentre Carlos Sainz si piazza quinto dietro Albon, Verstappen, Piastri e Norris, Charles Leclerc resta sul filo dell’eliminazione fino al giro finale. Il monegasco dà il tutto per tutto nel finale e si piazza 14° evitando di finire nel gruppetto degli eliminati che conta: Zhou, Ocon, Magnussen, Bottas e Lawson (in sostituzione di Ricciardo).

Q2

Nella seconda sessione non mancano le sorprese. Verstappen stampa il miglior crono, Leclerc si mette al sicuro con il 5°, mentre Carlos Sainz si piazza 9° solo all’ultimo giro utile. Resta clamorosamente fuori Lewis Hamilton (13°). Eliminati anche Stroll, Gasly, Tsunoda e Hulkenberg.

Q3

Ultima sessione sfortunata per Logan Sargeant, per la prima volta in Q3, ma finito a muro nella curva 2 nelle fasi iniziali. Sessione ferma per diversi minuti, tutto ok per il ragazzo. Neanche il tempo di riprendere che all’uscita della curva 9 Leclerc (partirà 9°) finisce a muro. Dopo la seconda pausa, si torna in pista a caccia della pole position. Con il giro più veloce stampato in 1:10.567, Max Verstappen si prende la prima posizione in griglia nel GP di casa. Il pilota della Red Bull precede un ottimo Norris e Russel. Sesta la prima Ferrari con Carlos Sainz che fa meglio della Red Bull di Sergio Perez (7°).