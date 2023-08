F1, incidente per Ricciardo nelle FP2 in Olanda: trasportato in ospedale | VIDEO

SportFair

Termina nel peggior modo possibile la sessione di FP2 del GP dell’Olanda per Daniel Ricciardo. Il pilota dell’AlphaTauri è finito a muro nelle fasi iniziali della seconda sessione di prove libere poco dopo Piastri, uscito di pista nello stesso punto. Se il giovane pilota della McLaren ha rimediato solo un po’ di amarezza, a Ricciardo è andata peggio.

Il pilota australiano è stato trasportato in ospedale per alcuni controlli medici a causa di alcuni dolori relativi all’impatto. Possibile problema al polso. In dubbio la sua presenza per il resto del weekend.

