Formula 1, Hamilton non ci sta: “il Budget Cap favorisce la Red Bull”

La stagione in Formula 1 entra nella fase decisiva ed i piloti si preparano a tornare in pista per il gran premio d’Olanda. Il favorito è ovviamente l’uomo di casa Max Verstappen, poi è bagarre con tanti possibili outsider. Lewis Hamilton continua a confermarsi un pilota di grandissimo talento e prepara l’assalto alla vetta già dai prossimi appuntamenti.

La Mercedes non è molto competitiva e il pilota britannico continua a pungere sul Budget Cap della Red Bull. “E’ giusto che chi abbia lavorato meglio vinca, come è stato per noi in passato. Tuttavia, come sport, dobbiamo migliorare le regole per non privare i tifosi della lotta in pista, visto il risultato finale scontato che si sta avendo.

Non è però una cosa facile, anche perché il Budget Cap favorisce la Red Bull”, le considerazioni del pilota della Mercedes a M4 Sport.