Formula 1 in pista con il GP d’Olanda: orari e dove vederlo in diretta tv

Si torna in pista in Formula 1 per il nuovo appuntamento di campionato. Continua il dominio di Max Verstappen, grande protagonista della stagione e destinato a festeggiare il titolo a stretto giro di posta. L’olandese è reduce dal trionfo in Belgio e si prepara per il gran premio di casa.

Attesa anche in casa Ferrari con Leclerc e Sainz chiamati ad un finale di stagione all’altezza per programmare la prossima stagione. E’ alta l’attesa per il gran premio d’Olanda. I piloti in pista già da venerdì 25 agosto con le due sessioni di prove libere. Sabato le qualifiche e domenica la gara alle 15:00.

Formula 1 Olanda, gli orari

Venerdì 25 agosto

10:05 -10:50 F2 Prove Libere

12:30-13:30 F1 Prove Libere 1

14:00-14:30 F2 Qualifiche

16:00-17:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 26 agosto

11:30-12:30 F1 Prove Libere 3

13:15 F2 Gara Sprint

15:00-16:00 F1 Qualifiche

Domenica 27 agosto

10:00 F2 Feature Race

15:00 F1 Gara

GP Olanda, la diretta tv

Il Gran Premio d’Olanda 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro sul canale TV8 in differita per le qualifiche di sabato 26 agosto alle ore 21:00 e la gara di domenica 27 agosto alle ore 18:00.