Formula 1, FP2 GP Olanda: Norris vola, venerdì nero per la Ferrari | TEMPI

Continua la sessione di prove libere del venerdì del GP dell’Olanda. Tutti in pista nelle FP2 del pomeriggio per cercare di prendere confidenza con il tracciato di Zandvoor apparso piuttosto ‘tricky’ per diversi piloti. Purtroppo, fra di essi, sono presenti i due ferraristi. Giornata da dimenticare per Charles Leclerc (11°) e Carlos Sainz (16°, tornato in pista dopo che nelle FP1 era presente Schwartzman) che hanno perso spesso il controllo della monoposto finendo nella ghiaia.

Niente di grave, per fortuna, seppur i segnali che arrivano sono tutt’altro che positivi. È andata peggio a Piastri e Ricciardo finiti entrambi a muro: amarezza per il primo, trasporto in ospedale per il secondo. Il miglior tempo delle FP2 lo firma Lando Norris in 1:11.330 davanti a Verstappe e Albon.