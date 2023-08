Formula 1, la classifica piloti dopo il GP dell’Olanda: giornataccia Leclerc

SportFair

Nella sua Olanda Max Verstappen non poteva fallire. E non c’è mai stato neanche il rischio di pensare a uno scenario simile. Il pilota della Red Bull sta cannibalizzando il Mondiale mettendo in fila una vittoria dopo l’altra. Quest’oggi, davanti al pubblico di casa, nonostante la pioggia che ha condizionato la gara causando anche uno stop al 62° giro, Versatppen si è preso il successo davanti ad Alonso e Gasly.

Giornata amara, l’ennesima, per la Ferrari. Carlos Sainz limita i danni chiudendo al 5° posto in classifica, Charles Leclerc costretto al ritiro a causa di alcuni problemi alla monoposto.

La classifica piloti di Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) 339

Sergio Perez (Red Bull) 201

Fernando Alonso (Aston Martin) 168

Lewis Hamilton (Mercedes) 156

Carlos Sainz (Ferrari) 102

George Russell (Mercedes) 99

Charles Leclerc (Ferrari) 99

Lando Norris (McLaren) 75

Lance Stroll (Aston Martin) 47

Pierre Gasly (Alpine) 37

Esteban Ocon (Alpine) 36

Oscar Piastri (McLaren) 36

Alexander Albon (Williams) 15

Nico Hulkenberg (Haas) 9

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

Kevin Magnussen (Haas) 2

Logan Sargeant (Williams) 0

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

Liam Lawson (AlphaTauri) 0

Classifica costruttori Formula 1

Red Bull 540 Mercedes 255 Aston Martin 215 Ferrari 201 McLaren 111 Alpine 73 Williams 15 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 3