Fognini non sbaglia a San Marino: vince il derby e stacca il pass per i quarti

Continua l’appuntamento con il tennis a San Marino e nel match degli ottavi di finale è andato in scena un derby tutto italiano tra Edoardo Lavagno e Fabio Fognini. La sfida è stata più equilibrata del previsto, in particolar modo il numero 124 Atp e netto favorito alla vittoria non è stato sempre lucido.

Al contrario Edoardo Lavagno è stato protagonista nel complesso di una buona prestazione. Nel primo set si registrano tre break, due sono a favore di Fognini che chiude 3-6. Il secondo set è ancora più equilibrato tra break e controbreak. Fognini chiude 5-7 e ai quarti dovrà vedersela contro lo spagnolo Daniel Rincon.