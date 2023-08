Filippo Ganna, fulmine d’argento: Evenepoel oro Mondiale a cronometro

SportFair

Non arriva la doppietta d’oro per Filippo Ganna ai Mondiali di Ciclismo 2023. Il ciclista azzurro, già Campione del Mondo nell’inseguimento su pista, sognava il bis su strada nella gara a cronometro. Percorso adatto agli specialisti: 48.1 km da percorrere a Stirling, con rettilinei e alte velocità. Nel finale qualche saliscendi, un po’ di curve e la salita nell’ultimo km (800 metri) al 5.5% di pendenza media da percorrere sul ciottolato.

Grande sorpresa di giornata il giovane Joshua Tarling che mette nel sacco diversi big con il tempo di 56:07.43. Tempo cancellato dallo stesso Filippo Ganna che ha chiuso in 55:31.51 correndo a 51.7 km/h di media. Una prestazione pazzesca che però non è bastata per battere quanto fatto poco dopo da Remco Evenepoel, autentico signore della velocità, che ha chiuso in 55:19.23 a 51.8 km /h di media. Il belga ha stoppato il cronometro 12 secondi prima di Ganna bissando l’oro nella prova in linea.