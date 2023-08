F2, pauroso incidente a Zandvoort: una monoposto sopra l’altra | VIDEO

SportFair

Momenti di grande paura a Zandvoort, in occasione di gara-1 di Formula 2. La corsa è stata interrotta dopo l’incidente che ha coinvolto Maini, Crowford e Boschung. Tutta colpa delle condizioni difficili della pista per la pioggia caduta in pista.

Maini tocca Crowford e poi va contro le barriere mentre Boschung gli finisce sopra con la propria monoposto. Fortunatamente non si sono verificate conseguenze per i piloti, soprattutto per merito dell’Halo.

It’s always disappointing not to race, but saturated conditions made it impossible to race on Saturday afternoon#DutchGP #F2 pic.twitter.com/ZKSC2nVxfx — Formula 2 (@Formula2) August 26, 2023