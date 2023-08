Europei Volley, chi è Ekaterina Antropova? La zarina con l’Italia nel cuore | FOTO

SportFair

L’Italia di pallavolo femminile procede nel suo percorso netto agli Europei di Volley. Le azzurre del CT Mazzanti si sono sbarazzate senza grossi patemi di Romania, Svizzera, Bulgaria e Bosnia con 12 set vinti e 0 lasciati alle avversarie. Un poker di successi perentori che è valso il primo posto nel girone e che sottolinea il grande livello del roster a disposizione dell’Italia, una delle nazioni favorite per il successo finale.

Fra le 14 pallavoliste scelte per l’Europeo è presente anche Ekaterina Antropova, volto nuovo del volley italiano, la cui presenza è stata in dubbio per diverse settimane per questioni puramente burocratiche. Alta 202 cm, bionda dagli occhi chiari, giovane e decisa, Antropova si è presa la maglia azzurra a suon di schiacciate terrificanti e talento. Conosciamola meglio.

La cittadinanza Italiana

Nata in Islanda da genitori russi e in possesso di nazionalità russa, Ekaterina Antropova è stata naturalizzata italiana solo pochi giorni fa. Per ottenere la nazionalità italiana la schiacciatrice è passata per un particolare iter burocratico risolto al TAS di Losanna poichè tesserata CEV come russa in seguito a una convocazione, nel 2017, per un collegiale con la nazionale russa Under-16.

Lo scorso 10 agosto, presso il Comune di Scandicci, Ekaterina Antropova ha giurato ha giurato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica italiana, completando l’iter burocratico per l’ottenimento della cittadinanza.

“È una giornata meravigliosa che attendevo da tanto tempo, voglio ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, oltre a tutte le istituzioni e le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. Non vedo l’ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l’Italia”, ha dichiarato con grande emozione.

La carriera

La carriera di Ekaterina Antropova inizia nella stagione 2018-2019 con la maglia dell’Academy Sassuolo, in Serie C, ad appena 16 anni. Nella stagione 2020-2021 viene promossa in prima squadra in Serie A. L’anno seguente debutta in Serie A con la Savino Del Bene, squadra con la quale vince la Challenge Cup 2021-2022 e la Coppa CEV 2022-2023 con tanto di doppio premio MVP. Nell’estate del 2023 la prima convocazione con la maglia dell’Italia, come opposto, nel roster azzurro per gli Europei.