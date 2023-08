Coco Gauff trionfa a Cincinnati: la 19enne vince il primo ‘1000’ in carriera

SportFair

In attesa della super sfida al maschile tra Alcaraz e Djokovic si è conclusa anche la finale femminile al torneo di Cincinnati. Trionfo della 19enne Coco Gauff, in grado di imporsi in finale contro Karolina Muchova.

La partita si è conclusa in due set e la statunitense si è dimostrata superiore. Il pronostico della vigilia è stato rispettato e la sfida si è conclusa in poco meno di due ore. Gauff chiude il primo set 6-3, nel secondo set la numero 17 Wta non ha la forza di reagire e deve arrendersi con il punteggio di 6-4. Primo titolo ‘1000’ in carriera (alla prima finale giocata) per Cori Gauff.