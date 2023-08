Favola Claudia Cretti: “ho rischiato di morire”, oggi è bronzo ai Mondiali di Paraciclismo

SportFair

“Ho fatto una fatica assurda ma sono contentissima di aver portato la prima medaglia azzurra. La mia prima medaglia!“. Lo dice con una gioia unica Claudia Cretti, 27 anni, festeggiando il bronzo vinto nell’inseguimento individuale C5 donne ai Mondiali di Paraciclismo a Glasgow. La felicità di chi nel 2017 ha rischiato di morire a causa di una brutta caduta durante il Giro Donne e oggi si è rimessa in gioco. Lo ha fatto con l’Italia di paraciclismo.

Una grande prova quella nella quale ha conquistato il bronzo con il tempo di 3’4”269 davanti alla britannica Newberry. Oro alla francese Gaugain e argento alla neozelandese Murray.

“Il c.t. Perusini mi urlava ‘vai a prenderla, vai a prenderla’ (la Newberry, ndr), io la vedevo e ho spinto al massimo, e l’ho battuta. Sono la dimostrazione che nella vita non bisogna mollare mai. Sono ancora viva, è stato un miracolo e sono ancora qui. Anche in coma, mi giravano le ruote in testa e sono contentissima di correre nel paraciclismo e di puntare ad altre medaglie ai Mondiali e all’Olimpiade“, ha dichiarato Cretti.