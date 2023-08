Chiara Nasti sexy al mare con il piccolo Thiago: ma gli hater non la perdonano | FOTO

SportFair

Chiara Nasti e il piccolo Thiago sono inseparabili. La bella influencer, sposatasi da qualche settimana con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha postato diverse foto in vacanza, mostrandosi in tutta la sua sensualità, come sempre, ma anche molto dolce, in compagnia del figlio nato dalla relazione con l’esterno biancoceleste.

Un connubio, quello fra sensualità e premure materne, che ha fatto storcere il naso a qualche follower social. Sotto la foto postata insieme al piccolo, infatti, sono fioccati diversi commenti che criticano l’atteggiamento di Chiara Nasti, uno in particolare davvero duro.

Il commento al veleno

“Mi spiace tanto, tantissimo… ma di mamma non hai niente!! – ha scritto un utente commentando le foto scattate presso la Costiera Amalfitana – Eppure, giovani come te ce ne sono tante, ma si vede proprio dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Il piccolo è solo uno zimbello, non c’è amore e si vede“.

La replica

Un commento verso il quale Chiara Nasti, sempre molto attiva sui social nelle interazioni con i propri fan, non ha esitato a replicare. “Mamma mia, li crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita, che trasmettono loro gli stessi valori, ovvero: invidia, cattiveria e tristezza. – ha scritto – Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me, a differenza dei vostri figli. Mi piange il cuore per voi a leggere i pensieri che esprimete“.