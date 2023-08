Challenger San Marino, Munar batte Pellegrino in finale

SportFair

Dopo 1 ora e 35 minuti di match è Jaume Munar ad alzare le braccia al cielo nella finalissima del Challenger di San Marino. Nel torneo del ‘Titano’ il tennista spagnolo, seconda testa di serie del tabellone, è riuscito ad avere la meglio sull’italiano Andrea Pellegrino (254 ATP) in due set.

Combattuto il primo, concluso 4-6 in favore del tennista iberico abile a capitalizzare il secondo set point sul servizio dell’italiano. Secondo set a senso unico. Break al secondo game per lo spagnolo che, successivamente, sale fino allo 0-4 dopo che Pellegrino era riuscito a salvare 3 palle break. Controbreak sudato per il tennista tricolore che capitalizza la quinta palla break a sua disposizione ma lascia andare anche le ultime energie rimaste. I due game successivi vanno allo spagnolo che lascia appena un ’15’ a Pellegrino e si impone 1-6.