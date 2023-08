Caso Hermoso-Rubiales: spunta un nuovo VIDEO del bacio

SportFair

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sul caso Hermoso-Rubiales, con chiaro riferimento al bacio del presidente della federcalcio spagnola alla 33enne dopo la vittoria del Mondiale femminile. Un influencer molto famoso in Spagna, Alvise Perez, ha diffuso un video girato nel pullman della nazionale spagnola nei minuti subito successivi al bacio che ha scatenato il caos.

Nelle immagini si vede Jenni Hermoso mostrare alle compagne la foto del bacio e dire loro, sorridendo: “avete visto? Come Iker e Sara”, in riferimento al celebre bacio tra Casillas e Carbonero dopo il trionfo della squadra spagnola. Poi, bevendo dello champagne, sempre Hermoso dice: “mi ha preso così”, facendo il gesto delle mani attorno alla testa.

Quindi il coro delle ragazze: “bacio, bacio”. E una che chiede al gruppo, “bacio tra chi?”. E un’altra risponde: “tra Rubiales e Jenni che si sono dati un bacetto”. Secondo una piccola parte dei media spagnoli, il bacio dimostrerebbe come anche per Hermoso e la squadra quel gesto non è mai stato considerato una violenza.

¿Sabes, @Jennihermoso, que tenemos hasta tus videos y whatsapps de fiesta, porque una amiga se ha escandalizado de que destruyas la vida de un inocente? (De día y de noche) ¿Nos das un piquito a toda España, Jenni? pic.twitter.com/18zO4cIxK5 — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023