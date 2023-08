Calendario NBA 2023-2024, i primi spoiler: dall’Opening Night al Natale

SportFair

Sembra passato un secolo dall’ultima partita ufficiale dell’NBA. E invece sono passati solo due mesi dal 12 giugno, notte in cui i Denver Nuggets si sono laureati per la prima volta nella loro storia campioni NBA battendo i Miami Heat. Grande attesa per l’inizio della nuova stagione che promette grande spettacolo. Le date non sono ancora ufficiali, ma diversi insider di spessore hanno spoilerato i primi dettagli.

Opening night

Secondo i rumor si comincia il 24 ottobre. Come da tradizione, subito in campo i campioni in carica, dunque Jokic e i Nuggets apriranno la nuova stagione. L’avversaria? I Los Angeles Lakers di LeBron James, rivincita delle Conference Finals (4-0 per i Nuggets).

La seconda sfida sarà fra i Phoenix Suns e i Golden State Warriors. Tante storie intrecciate. Kevin Durant affronterà per la seconda volta la sua ex squadra, la prima volta con il pubblico (l’altra fu ne periodo post Covid). Sarà anche la prima volta a parti invertite per Chris Paul passato ai GSW.

Il giorno successivo, il 25 ottobre, ci dovrebbe essere il tanto atteso esordio ufficiale di Victor Wembanyama, il rookie che promette di rivoluzionare la lega. La stella francese e i suoi San Antonio Spurs saranno tenuti a battesimo dai Dallas Mavericks di Luka Doncic.

Natale NBA

Cinque le partite in calendario nel Christmas Day. I New York Knicks, la squadra che vanta più partecipazioni nella notte di Natale, dovrebbero affrontare i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo.

La seconda partita dovrebbe vedere affrontarsi Jimmy Butler e Joel Embiid in un Miami Heat vs Philadelphia 76ers tutto da gustare. Terzo match con 17 titoli in campo fra le due franchigie più vincenti della storia: Los Angeles Lakers contro Boston Celtics.

Altra sfida davvero interessante quella fra i Phoenix Suns, che promettono scintille quest’anno, e i Dallas Mavericks del duo Doncic-Irving. Chiudono il programma Denver Nuggets e Golden State Warriors: Jokic vs Curry, serve altro?