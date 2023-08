Basket, l’Italia Under 16 in finale agli Europei dopo 32 anni!

SportFair

StraordItalia! Gli Azzurri di coach Mangone battono la Francia 77-63 e raggiungono la Finalissima dell’Europeo Under 16 2023. Dominatore del match è Maikcol Perez, con una prestazione da 25 punti e 15 rimbalzi. Doppia cifra anche per Matteo Accorsi (15 punti) e Adrian Mathis (14).

Nell’ultimo atto di questa meravigliosa cavalcata l’Italbasket incontrerà la vincente di Spagna-Lituania, in campo alle ore 21.00.

Traguardo storico per l’Italia, che non gioca una gara per l’Oro dal 1991, quando nel Campionato Cadetti di scena a Komotini e Salonicco l’Italia, in cui comparivano fra gli altri Andrea Meneghin e Andrea Conti (con 20 punti best scorer della finale), sconfisse la Grecia 106-91. L’ultima medaglia in Under 16 invece risale al 2019, quando a Udine gli Azzurri chiusero al terzo posto. L’ultimo Oro giovanile Azzurro è datato 2013, quando l’Under 20 si impose a Tallinn.

E’ una schiacciasassi l’Italbasket, giunta alla sua sesta vittoria su altrettante gare, e arrivata al termine di un incontro sempre comandato, dalla palla a due e fino all’ultima sirena. Forza di squadra ancora una volta urlata in faccia agli avversari, e impressionante capacità di gruppo nel reagire ai momenti -pochi, ma presenti – di difficoltà; queste due, fra le tante, le qualità dei ragazzi di coach Mangone.

Italia-Francia 77-63 (18-20, 19-15, 16-9, 24-19)

Italia: Ceccato (0/1, 0/2), Perez 25 (9/11, 1/2), Mathis 14 (3/9, 2/5), Nistrio 3 (1/1), Hassan ne, Granai 6 (3/5, 0/2), Carnevale (0/4 da tre), Abreu 2 (0/3), Accorsi 15 (0/1, 5/6), Bandirali ne, Lonati 5 (1/1, 1/2), Garavaglia 7 (2/8, 1/3). All. Mangone

Francia: Naji 8 (2/11, 0/3), Lemoine, Yimga 14 (4/5, 0/3), Guedegbe 2 (1/5), Michee 9 (3/6, 1/3), Atamna 2 (1/1, 0/2), Kouakou-Heugue 2, Soliman 4 (1/3), Trefle 12 (4/7), Boulefaa 3 (0/2, 0/2), Allard 5 (2/4, 0/5), Facorat 2 (1/1). All. Absalon