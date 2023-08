Bacio Rubiales-Hermoso, dalla Spagna sicuri: non si torna indietro

SportFair

In Spagna continua a imperversare la polemica legata al bacio fra Luis Rubiales e Jennifer Hermoso. Al termine della finale dei Mondiali femminili, vinti dalla Spagna per 1-0 sull’Inghilterra, il presidente della Federcalcio spagnola ha baciato la calciatrice in un momento di euforia. Un gesto che ha creato forti polemiche dopo che la stessa calciatrice ha ammesso di non aver gradito quanto accaduto.

Secondo i media spagnoli, già nella giornata di domani dovrebbero esserci importanti novità sulla questione. Nel corso dell’assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales dovrebbe presentare le proprie dimissioni. Un atto caldeggiato da più parti e da diversi giorni sul quale potrebbe influire il procedimento aperto dalla FIFA nel quale si contesta la violazione delle norme su “fair play, lealtà e integrità”.