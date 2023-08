ATP Toronto: Sinner vince il derby tutto italiano contro Berrettini

SportFair

Non si ferma il programma dei sedicesimi di finale dell’ATP Toronto. Dopo la vittoria di Musetti e la sconfitta di Arnaldi, si sono affrontati Berrettini e Sinner in un derby tutto italiano. In partenza Berrettini sembra in grado di vincere il primo set, poi Sinner piazza un break nel momento chiave del primo set e chiude 4-6.

Il secondo set inizia a favore di Sinner che vince subito un break e scappa definitivamente. Berrettini non ha la forza di reagire e deve arrendersi sul punteggio di 3-6. Nel complesso la prestazione del romano è stata positiva e ha pagato qualche errore al servizio. Agli ottavi Sinner dovrà vedersela contro il vincente tra Purcell e Murray.