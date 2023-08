ATP Toronto: Sinner vola in semifinale, clamorose eliminazioni di Medvedev e Alcaraz

SportFair

Sorprese nella notte all’ATP Toronto di tennis. Carlos Alcaraz lascia il Masters 1000 di Toronto ai quarti di finale, superato dallo statunitense Tommy Paul, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Si ferma così a 14 successi la striscia di vittorie consecutive dello spagnolo numero uno del mondo. E’ fuori anche un altro favorito alla vittoria: Daniil Medvedev. Il russo è stato sconfitto in due set da Alex De Minaur con il punteggio di 2-0 (7-6, 7-5).

Grande occassione per Jannik Sinner, in semifinale e serio candidato alla vittoria. L’azzurro ha battuto il francese Gael Monfils conquistando l’accesso alle semifinali. L’altoatesino, testa di serie numero 7 del torneo, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Al prossimo turno affronterà lo statunitense Tommy Paul, in grado di eliminare proprio Alcaraz.