ATP Toronto: Musetti vince al terzo set, Arnaldi eliminato

Continua il programma dell’ATP Toronto e si sono giocate altre partite dei 16esimi. Vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti in grado di imporsi in tre set contro Thanasi Kokkinakis. Partenza sprint dell’australiano che piazza subito un break e vince il primo set 4-6.

Nel secondo set si registra la reazione di Musetti e l’azzurro rientra in partita 7-5 con un break nel momento chiave. Nel terzo e decisivo set l’italiano non sbaglia (6-4) e vola agli ottavi di finale contro Medvedev.

E’ sfumato il derby tutto italiano agli ottavi di finale. Arnaldi non è stato in grado di superare il russo, netto favorito della vigilia. La sfida si è conclusa in poco più di un’ora con un netto 2-0 (6-2, 7-5).