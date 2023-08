Arisa nuda su Instagram: l’annuncio bollente fa impazzire i fan | FOTO

SportFair

Arisa è una delle cantanti più social della musica italiane. Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista, è sempre molto attiva su Instagram, piattaforma sulla quale condivide momenti della sua giornata, performance musicali, riflessioni personali e anche qualche scatto provocante.

L’ultimo post della cantante ha però sorpreso anche i fan più accaniti. Arisa si è mostrata completamente nuda, facendo una richiesta davvero particolare all’attenzione di tutti gli uomini (entro determinati criteri): si accettano proposte di matrimonio.

L’annuncio su Instagram

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio“, si legge sull’inusuale annuncio social.

“Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a marrymeforlove@hotmail.com. It’s not a joke“. Non è uno scherzo, tiene a ribadire Arisa. La richiesta, precisa ancora, è per un uomo “che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“.

Grande successo, ma anche un po’ di hating

Oltre 300.000 like e 15.000 commenti in poche ore, senza contare le migliaia di richieste che le saranno sicuramente arrivate all’indirizzo e-mail postato. L’annuncio ha colto decisamente nel segno e ha scatenato anche diversi commenti degli hater che hanno criticato il fisico e la scelta della cantante. Arisa, che combatte da diversi anni contro il body shaming e in favore dell’accettazione del proprio aspetto esteriore, non sembra avergli dato peso.