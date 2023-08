Un’argentina da favola in Serie A: a Firenze anche Guillermina, la fidanzata di Beltran | FOTO

SportFair

Un nuovo attaccante nel campionato di Serie A: si tratta di Lucas Beltran, pronto ad indossare la maglia della Fiorentina. L’argentino è appena arrivato in Italia per sottoporsi alla visite mediche e firmare il nuovo contratto con la maglia della Fiorentina. L’intesa con il River Plate è stata raggiunta per una cifra di 25 milioni di euro.

Si tratta di una prima punta, un calciatore molto altruista e di sacrificio per la squadra. E’ bravo nel dribbling e nel tiro. Cresciuto nelle giovanili del River Plate, la prima vera esperienza si è registrata in prima squadra con il club argentino. Passa in prestito al Colón, poi il ritorno al River. Adesso la grande occasione in Italia, in una squadra forte come la Fiorentina.

Arriva a Firenze anche la bella fidanzata Guillermina, la coppia è ufficiale come confermano gli scatti pubblicati sui social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.