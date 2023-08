Anna Laura Acampora, la moglie di Sepe è una favola: bionda, occhi azzurri e tatuata | FOTO

SportFair

Il portiere Luigi Sepe si prepara per una nuova avventura con la maglia della Lazio e al suo fianco potrà contare sulla presenza della bellissima moglie. L’estremo difensore è passato in prestito dalla Salernitana ai biancocelesti e inizialmente il suo ruolo sarà quello di vice-Provedel. Le ultime ore di calciomercato in casa Lazio sono state caldissime e la dirigenza ha deciso di cautelarsi dopo il no di Lloris.

E’ arrivato Luigi Sepe, un portiere di esperienza (classe 1991) e con un passato importante in Serie A. Si tratta di un estremo difensore esplosivo e le sue migliori qualità sono la reattività e la posizione tra i pali. Cresciuto al Napoli, le prime esperienze in prestito sono state con Pisa, Lanciano, Empoli e Fiorentina. Poi il passaggio al Parma e infine la Salernitana.

Nel 2011 si è sposato con Anna Laura Acampora, nipote dell'allenatore Carmine Gautieri, dalla cui unione sono nati Giuseppe e Diego. La moglie del portiere è incantevole: bionda, occhi azzurri e un fisico da capogiro. In bella vista anche i tatuaggi.