“Adesso non bestemmiare più”, il messaggio esilarante di Evra a Buffon | VIDEO

La notizia del ritiro di Gigi Buffon continua a scatenare le reazioni. L’ex Juventus è stato uno dei calciatori italiani più forti di sempre ed il miglior estremo difensore in assoluto. Buffon è legato da un rapporto fortissimo anche con altri calciatori ed ex compagni ed un chiaro esempio è arrivato da Patrice Evra, ex compagno ai tempi della Juventus.

Il messaggio-video sui social è esilarante: “Gigione, ti volevo solo ringraziare per tutto quello che hai fatto per il calcio. Io ho avuto la fortuna di giocare contro di te e con te e ho ancora la tua voce nella testa che mi dice: “andiamo Pat, non scherziamo, mi raccomando, andiamo zio Pat, dai dai”. Alla fine delle partite poi, quando vincevamo, mi davi un bacio, a volte un po’ troppo vicino alle labbra.

Ti chiamo “grande fratello”, perché hai 3 anni in più di me. Super Gigi, ti voglio bene. Per favore, adesso che ti sei ritirato non bestemmiare più, stai tranquillo, rilassati. Uomo vero, I love you Gigi!”.