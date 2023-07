WTA Varsavia, perchè Camila Giorgi si è ritirata? Tifosi preoccupati

SportFair

Ancora un forfait per Camila Giorgi assente dai campi da gioco ormai dal ko di Wimbledon. La tennista marchigiana ha annunciato che non prenderà parte al WTA di Varsavia, iniziato oggi e che terminerà il 30 luglio. Un altro forfait a tabellone completato per l’azzurra dopo quanto accaduto la scorsa settimana nel WTA di Budapest.

Sulla terra rossa polacca la Giorgi avrebbe dovuto affrontare la tedesca Tatjana Maria. Se la scorsa settimana la tennista aveva giustificato l’assenza con “motivi personali”, questa volta ha fatto sapere di aver rimediato un infortunio al polso. I tifosi, appresa la notizia, hanno mostrato la propria preoccupazione attraverso i social per i due forfait ravvicinati e le condizioni della tennista italiana che fatica a trovare continuità. Nel WTA di Varsavia Lucrezia Stefanini resta l’unica italiana in tabellone.