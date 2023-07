WTA Palermo, Paolini show: vince contro Sorribes Tormo e vola in finale

SportFair

Jasmine Paolini regala spettacolo al WTA Palermo e vola in finale. Grandissima prestazione della tennista azzurra nella sfida di semifinale contro Sara Sorribes Tormo e la sfida si è conclusa in due set. Il primo set è molto equilibrato, si va al tie-break e l’italiana vince 8-6.

Nel secondo set è dominio di Jasmine Paolini. La numero 52 WTA è on fire, domina e chiude con un nettissimo 6-0. La spagnola non è stata in grado di reagire dopo un primo set comunque positivo. Nell’ultimo atto Paolini dovrà vedersela contro la vincente tra Sherif e Zheng.