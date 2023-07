WTA Losanna, Cocciaretto ai quarti: Bronzetti cede a Zidansek

SportFair

Due risultati opposti per le tenniste italiane impegnate nel tabellone del WTA di Losanna. Sorride Elisabetta Cocciaretto. La numero 42 al mondo ha superato in 3 set l’argentina Julia Riera, numero 143 del ranking WTA. Avanti 1-6 al primo set, Cocciaretto si è vista rimontare 6-3 nel secondo parziale di gioco per poi chiudere l’incontro restituendo il 3-6 a parti invertite.

Niente da fare per Lucia Bronzetti. La tennista azzurra, numero 69 del ranking WTA, è stata sconfitta dalla ceca Tamara Zidansek (6-2 / 6-4) nella sfida di ieri, conclusa nella giornata odierna a causa del rinvio per pioggia.