WTA Budapest, gesto antisportivo di Toth: Zhang si ritira in lacrime | VIDEO

Il WTA di Budapest è salito alla ribalta delle cronache per un incredibile gesto di antisportività che ha segnato la sfida fra la padrona di casa Kiara Toth e Shuai Zhang. La tennista cinese si era vista chiamare ‘out’ un possibile punto che è andata a contestare con il giudice di sedia. L’avversaria si è incamminata verso il segno lasciato sul terreno e l’ha cancellato con il piede, impedendo al giudice di sedia di controllare e dunque cambiare la propria decisione. Il tutto sul 5-5 30-30, una situazione potenzialmente spartiacque del match.

“Non cancellare il segno, non cancellarlo!” urla Zhang all’avversaria che fa finta di nulla ed elimina le prove della pallina che aveva toccato la riga. Zhang protesta con l’avversaria e con la giudice di linea, viene sommersa di fischi dal pubblico e si va a sedere in panchina. La cinese scoppia in lacrime, sembra avere un attacco di panico e decide di ritirarsi. L’avversaria, di tutta risposta, esulta per il passaggio del turno. Non proprio un bello spot per il tennis.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don’t have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it’s really time you do something and investigate these, they can’t make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 18, 2023