WTA Bad Homburg: trionfo in finale di Siniakova contro l’azzurra Bronzetti

SportFair

Si è fermata in finale la corsa di Lucia Bronzetti al WTA Bad Homburg. Il torneo della tennista italiana è stato di altissimo livello e si è confermata in forma dal punto di vista fisico e tecnico. Vittoria e trionfo di Katerina Siniakova in grado di imporsi in due set.

Il primo set è dominato da Siniakova e il punteggio di 2-6 lascia pochi dubbi sulla prima parte di gara. Nel secondo set si registra la grande reazione di Lucia Bronzetti che rientra in partita. Si va al tie-break, la 27enne Siniakova si dimostra più concreta e vince 5-7.