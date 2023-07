Wimbledon, Venus Williams scivola e rischia di farsi male | VIDEO

Si è aperto con il botto il torneo di Wimbledon e si sono registrati subito risultati importanti. Non è passato inosservato il match di Venus Williams contro Elina Svitolina, il match si è concluso sul risultato di 0-2 a favore dell’ucraina.

Momenti di paura per la statunitense nel corso del primo set. Venus Williams, in recupero a rete sul colpo della rivale, è scivolata sull’erba. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze ed il match è ripreso con il successo dell’ucraina.

Venus Williams went down on the court after slipping near the net.

She returned to play after taking an injury timeout. pic.twitter.com/h3zXL7Evc1

— ESPN (@espn) July 3, 2023