Wimbledon, Svitolina in lacrime: “dall’Ucraina hanno visto la mia sconfitta”

Come già le era accaduto nel 2019, Elina Svitolina non è riuscita a superare la semifinale di Wimbledon. La tennista ucraina si è fermata ancora al penultimo atto di uno Slam sfiorando la finale che resta ancora un tabù in tutte e 4 le prove dei Major. Svitolina si è arresa contro Marketa Vondrousova subendo un netto 6-3 / 6-3.

Grande delusione

In conferenza stampa Svitolina ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta: “sono piuttosto delusa per la partita e, in generale, per la mia prestazione odierna. Ho giocato un ottimo torneo, ma sono molto delusa. So che molte persone in Ucraina hanno guardato la partita. Penso sia normale perché parliamo di una semifinale Slam. Non ero troppo nervosa, avrei solo dovuto trovare un modo migliore per gestire lo stile di gioco della mia avversaria. Marketa è una rivale molto complicata da affrontare. Ha sicuramente giocato meglio di me“.

Le lacrime per l’Ucraina

Al momento di esprimersi sul supporto dei tifosi ucraini, la tennista si è emozionata. “Anche oggi ho ricevuto molto supporto dal pubblico, è stato incredibile. Sono davvero grata che il pubblico e tutto il popolo ucraino mi sostengano. – ha dichiarato – Sarebbe stato difficile anche solo immaginare un risultato del genere dopo la maternità, ma oggi sono arrabbiata. Ho provato a reagire nel secondo set, ma ho giocato con troppa fretta e non ho servito bene sul 3-4. Ho provato a combattere. Lei ha giocato alla grande ed è stata molto paziente.

Guerra in Ucraina e pressione? Sicuramente rappresenta una grande motivazione, ma comporta anche molte responsabilità. A volte diventa troppo, ma non voglio utilizzare questa scusa“.