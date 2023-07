Wimbledon, forfait pesante! Kyrgios annuncia il ritiro: il motivo

SportFair

Alla vigilia della prima giornata di Wimbledon 2023 arriva un forfait pesante. Nick Kyrgios si ritira dal tabellone principale maschile. Il tennista australiano, uno dei più talentuosi del circuito, nonchè uno di quelli con i riflettori sempre addosso per i suoi comportamenti dentro e fuori dal campo, ha annunciato il forfait dalla sfida inaugurale contro Goffin a causa di un problema fisico.

Il messaggio di Kyrgios

“Sono molto triste di dover rinunciare a Wimbledon. Nel mio percorso di riabilitazione, ho avuto un brusco stop a Mallorca. A scopo precauzionale ho deciso di non partecipare al torneo. Ho provato in tutti i modi a ritornare in forma per Wimbledon ma non ce l’ho fatta. Ringrazio i miei fan per il supporto. Tornerò presto“.