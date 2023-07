Wimbledon, impresa Svitolina: eliminata la numero 1 Swiatek

SportFair

Una vera e propria impresa quella firmata da Elina Svitolina che stacca il biglietto per la semifinale di Wimbledon e lo fa prendendosi lo scalpo più prestigioso del circuito. La tennista ucraina, scivolata alla posizione numero 76 WTA ma con il talento di una top 10, si è imposta sulla numero 1 al mondo Iga Swiatek dopo 2 ore e 41 minuti di match.

Un incontro durissimi, soprattutto nei primi due set. Svitolina ha avuto la meglio nel primo per 5-7, ma non è riuscita a capitalizzare il tie-break nel secondo, utile per chiudere l’incontro. Swiatek ha rimesso il match in parità vincendo il set 7-5. Decisivo l’ultimo set nel quale Svitolina ha avuto più energie e voglia di vincere della rivale imponendosi per 2-6.