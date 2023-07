Wimbledon, dal brivido al trionfo: Sinner rimonta e batte Halys

SportFair

Un primo set perso che ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme, poi una rimonta perentoria e il match concluso con un netto successo al quarto set. Jannik Sinner ha fatto penare un po’ i suoi tifosi, ma poi si è preso l’applauso del pubblico di Wimbledon regolando il francese Quentin Halys (numero 79 ATP) dopo 2 ore e 27 minuti di gioco.

Match in salita, come detto, per Sinner che dopo 36 minuti di gioco si è trovato sotto 3-6 al primo set. Il tennista di San Candido, attuale numero 8 al mondo, non si è perso d’animo e ha rimontato la sfida portandosi a casa il pass per gli ottavi con il punteggio di 6-2 / 6-3 / 6-4.