Wimbledon, Berrettini da paura! Zverev si inchina nel big match dei sedicesimi

SportFair

Matteo Berrettini è ufficialmente tornato! Adesso non c’è ombra di dubbio, comunque andrà a finire il suo Wimbledon. Dopo un periodaccio vissuto nelle ultime settimane fra infortuni e poca fiducia, il tennista romano ha iniziato in maniera positiva la sua avventura ai Championship battendo Sonego (con il quale aveva perso a Stoccarda) e De Minaur, non proprio due avversari semplicissimi. Come non lo è stato nemmeno il terzo.

Ai sedicesimi di finale Berrettini si è scontrato con Alexander Zverev, numero 21 al mondo, ma con un talento da top 10. Il giovane tedesco ha avuto un po’ di alti e bassi negli ultimi mesi, ma resta pur sempre un osso duro da affrontare. Ma Berrettini lo è stato di più. Dopo 2 ore e 33 minuti di gioco il tennista italiano è venuto fuori da un match complicato, ma giocato alla grande nel quale ha vinto 3-6 il primo set e i due successivi al tie-break con il punteggio di 4-7 / 5-7. Al prossimo turno affronterà Carlos Alcaraz: neanche a dirlo, un altro big match in vista.