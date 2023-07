Wimbledon, Berrettini is back? Suo il derby infinito con Sonego

SportFair

Luce in fondo al tunnel per Matteo Berrettini? Dopo diverse settimane complicate a causa di diversi problemi fisici, il tennista romano è tornato alla vittoria all’esordio a Wimbledon. Per Berrettini, scivolato alla posizione numero 38 ATP, è arrivato il successo nel derby italiano contro Lorenzo Sonego, durato 3 giorni a causa dei continui rinvii per pioggia.

Berrettini torna alla vittoria dopo quasi 3 mesi dal successo di Monaco contro Cerundolo a Montecarlo datato 12 aprile. Quella odierna è stata anche la rivincita di Stoccarda: sull’erba tedesca vinse Sonego. Incontro combattuto quello fra i due azzurri con Berrettini che, sotto di un set 6-7 (5-7), è riuscito a rimontare fra ieri e oggi portandosi a casa tre set con il punteggio di 6-3 / 7-9 (9-7) / 6-3.