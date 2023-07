Wimbledon, super Berrettini: regolato in 3 set De Minaur

SportFair

Dopo aver vinto in 3 giorni il derby azzurro contro Sonego all’esordio, Matteo Berrettini vince anche il secondo incontro in quel di Wimbledon confermando il suo lento e costante ritorno al livello ottimale che tutti ricordiamo. Non facili le ultime settimane del tennista azzurro che prova a rilanciarsi nel circuito ripartendo proprio dall’erba dei Championship.

Per Berrettini, numero 38 al mondo, è arrivata una convincente vittoria sull’australiano Alex De Minaur, numero 17 del ranking ATP. Berrettini si è imposto in 3 set con il punteggio di 6-3 / 6-4 / 6-4.