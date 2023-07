Wimbledon, i risultati: Sinner non sbaglia, eliminate Camila Giorgi e Paolini

SportFair

Gli ultimi due giorni al torneo di Wimbledon sono stati nettamente condizionati dalla pioggia. Nel pomeriggio la situazione è migliorata e si sono giocate tante partite in campo maschile e femminile. Nelle prime gare la vittoria di Cocciaretto, poi le eliminazioni di Bronzetti e Stefanini. Cancellato a giovedì il match di Musetti.

In campo maschile i big hanno rispettato il pronostico: vittoria di Tiafoe contro Wu, di Medvedev contro Fery, di Fritz contro Hanfmann. Successi anche di Ttistipas, Djokovic e Rune. Sconfitta a sorpresa di Korda contro Vesely. Sul fronte azzurri vittoria di Sinner con un netto 3-0 contro Schwartzman (7-5, 6-1, 6-2). Nel prossimo turno dovrà vedersela contro il vincente tra Vukic e Halys. Oltre a Berrettini-Sonego, rinviati per oscurità Arnaldi-Carballes Baena e Cecchinato-Jarry.

Serata da dimenticare in campo femminile per le azzurre. Continua a deludere Camila Giorgi, ko contro Gracheva (6-2, 6-4). Sconfitte anche per Errani contro Brengle e Paolini contro Kvitova.