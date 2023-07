Wimbledon: ok Cocciaretto, fuori Bronzetti e Stefanini. Cancellato il match di Musetti

SportFair

Finalmente si torna in campo per il torneo di Wimbledon. Il programma degli ultimi due giorni è stato nettamente condizionato dalla pioggia, adesso sembra essere tornato il ‘sereno’. Sono tre le italiane scese in campo nelle prime partite e l’unica gioia è arrivata da Elisabetta Cocciaretto, in grado di vincere contro Osorio con il punteggio di 0-2 (3-6, 4-6). Già fuori, invece, Stefanini e Bronzetti.

Niente da fare per Lucrezia Stefanini contro Anett Kontaveit, la sfida si è conclusa 2-0 (6-4, 6-4). Ancora più sorprendente l’eliminazione di Lucia Bronzetti, ko contro Jaqueline Cristian. Grande prestazione della romena, in grado di imporsi 2-0 (6-3, 6-4).

Cancellato per limiti di orario il match tra Musetti e Munar, la gara si recupererà domani, giovedì 6 luglio.