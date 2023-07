Wimbledon, c’è un giovane italiano in finale: tutti a fare il tifo per Gabriele Vulpitta

SportFair

Se per Sinner la prima finale Slam a Wimbledon è rimandata a causa della sconfitta in tre set contro Novak Djokovic, mentre Berrettini si è arreso ai quarti contro l’altro finalista, Carlos Alcaraz, l’Italia potrà comunque fare il tifo per un proprio portacolori nell’ultimo atto di Wimbledon 2023.

Il giovane Gabriele Vulpitta ha, infatti, raggiunto la finale dello Salm inglese categoria juniores. Vulpitta, in coppia con il ceco Jakub Filip, ha sconfitto la coppia formata dal brasiliano Joao Fonseca e dal boliviano Juan Carlos Prado Angelo con il punteggio di 7-6 (7-3) / 6-2 conquistandosi in 1 ora e 10 minuti l’accesso alla finalissima.