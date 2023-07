Wimbledon, inglesi innamorati di Melissa Satta: il soprannome è virale | FOTO

SportFair

È stata indicata dalle malelingue come il motivo delle difficoltà di Matteo Berrettini, ma quando il tennista romano è tornato a splendere in quel di Wimbledon, con lei a sostenerlo sugli spalti, le polemiche sono state spazzate via in un baleno. Melissa Satta ha sopportato le dicerie, ha fatto il tifo per il suo Matteo e ha conquistato il pubblico inglese con la sua bellezza.

Inquadrata dalle telecamere durante i match di Berrettini, arrivato fino ai quarti di finale del torneo inglese prima del ko contro Alcaraz, la bella showgirl italiana si è guadagnata diversi articoli sui tabloid inglesi e tanti apprezzamenti dai social che l’hanno ribattezzata “Dea”, soprannome diventato virale. Il giusto riscatto dopo le critiche delle ultime settimane.