Wimbledon, i risultati degli italiani: vince Sinner, ko Trevisan e posticipate due gare

La prima giornata del torneo di Wimbledon è stata scoppiettante. Dopo l‘esordio vincente di Musetti contro Varillas, altri due italiani sono scesi in campo per il primo match della competizione. Vittoria senza problemi per Jannik Sinner, in grado di vincere contro Juan Manuel Cerundolo. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa 3-0 (6-2, 6-2, 6-2).

In campo femminile brutta prestazione di Martina Trevisan, eliminata senza mai lottare contro Sara Sorribes Tormo. Grande prestazione della spagnola, in grado di imporsi con un netto 0-2 (3-6, 1-6). Posticipate a domani, martedì 4 luglio, le partite di Cocciaretto e Stefanini.