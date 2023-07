Wimbledon, i risultati: Cocciaretto da impazzire, eliminato Cecchinato

SportFair

Un’altra giornata interessante al torneo di Wimbledon. E’ andato in scena il derby tutto italiano tra Berrettini e Sonego e si è concluso a favore del romano. E’ finita, invece, l’avventura di Marco Cecchinato. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Nicolas Jarry e non è riuscito a confermare la vittoria del primo set (6-4). La risposta del cileno è stata di altissimo livello, in grado di ribaltare il risultato e vincere 1-3 (6-4, 2-6, 4-6, 1-6).

Grande soddisfazione in campo femminile dopo le delusioni di ieri. Vola al prossimo turno Elisabetta Cocciaretto, in grado di dominare in lungo e in largo contro Rebeka Masarova. La spagnola non è stata mai in grado di entrare in partita e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 (6-3, 6-1). Nel prossimo turno dovrà vedersela contro la vincente tra Pegula e Bucsa.