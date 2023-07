Wimbledon, Azarenka sbotta con il giornalista: la frase sulla Russia non passa inosservata

SportFair

“Sai che non sono russa vero?“. Tensione nella conferenza stampa successiva alla vittoria di Vika Azarenka sulla cinese Yue Yuan ( 6-4, 5-7, 6-4) all’esordio a Wimbledon. Colpa di un lapsus del giornalista su un argomento caldo, caldissimo, che continua a influenzare il mondo dello sport.

Il cronista ha chiesto alla tennista bielorussa cosa significasse il torneo inglese per la Russia, sotto il profilo culturale. Azarenka ha quindi risposto, un po’ irritata: “Wimbledon è uno dei più grandi tornei, lo è sempre stato ed è uno dei più antichi della storia. È iconico. Non so come lo vedano in Russia. Non vengo dalla Russia, quindi non so come si sente lì“.