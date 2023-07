Tanto Sinner, troppo Djokovic: Nole in finale a Wimbledon

SportFair

Prima semifinale Slam per Jannik Sinner, per la finale dovrà attendere ancora (un po’, si spera). Il tennista italiano, per la prima volta al penultimo atto di un Major, si è dovuto arrendere a Novak Djokovic nella prima semifinale di Wimbledon. Il serbo bissa il successo del 2019 quando fu costretto a sudare molto di più.

Tre anni fa, infatti, Djokovic dovette ribaltare 2 set di svantaggio. Quest’oggi, memore del passato, ha piazzato due break pesanti nelle fasi iniziali dei primi due set ponendosi in una posizione di vantaggio sull’azzurro costretto a inseguire e mai rimontare fino al 3-6 / 4-6 finale. Molto più combattuto il terzo set nel quale Sinner ha alzato il livello del proprio gioco difendendo ogni turno di battuta. Match deciso al tie-break per Djokovic capace di imporsi 4-7.

Per il tennista di San Candido gli applausi del centrale di Wimbledon, la consapevolezza di aver raggiunto un nuovo traguardo e di poter migliorare ancora molto. Djokovic giocherà domenica la 9ª finale a Wimbledon e la 35° in uno Slam nella sua straordinaria carriera.