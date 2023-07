Wembanyama e Britney Spears, uno schiaffo che sa di scandalo: cos’è successo 

SportFair

Neanche il tempo di iniziare la propria carriera in NBA che Victor Wembanyama è già al centro del primo scandalo. E non è proprio una questione di poco conto, complice il risalto mediatico dell’altra persona coinvolta, addirittura Britney Spears.

La stella del pop ha denunciato sui social quanto accaduto e la questione è diventata ben presto virale. Proviamo a ricostruire le tappe della vicenda.

Lo schiaffo

La vicenda, stando a quanto riportato da “TMZ” e altri media in tutto il mondo, può essere riassunta più o meno così. Britney Spears riconosce Victor Wembanyama a Las Vegas e cerca di avvicinarlo. Il centro dei San Antonio Spurs continua a camminare scortato dalla security. Nel tentativo di attirare la sua attenzione, visto che chiamandolo non sembra esserci riuscita, la cantante gli mette una mano sulla spalla / lo afferra.

A quel punto interviene la security del cestista francese che, probabilmente con un eccesso di foga, allontana la Spears che denuncia anche di aver ricevuto uno schiaffo e di essere caduta a terra.

La versione di Britney

La cantante ha raccontato la vicenda sui social. “Ho riconosciuto un atleta nella lobby del mio hotel mentre stavo andando a cena. – ha dichiarato – Poi l’ho visto di nuovo e ho deciso di approcciarlo per congratularmi con lui per il suo successo. C’era molta confusione, per cui gli ho battuto la mia mano sulla spalla per ottenere attenzione: so che lui dice che l’ho afferrato, ma si è trattato solo di un colpettino sulla spalla. Una sua guardia del corpo mi ha colpito con uno schiaffo in faccia senza neppure guardarmi, facendomi cadere e togliendomi gli occhiali dal viso per l’impatto del colpo“.

La Spears parla di un episodio “incredibilmente imbarazzante da raccontare” e poi continua “sia importante farlo per ricordare come tutte le persone debbano essere trattate con rispetto. C’è già troppa violenza in questo mondo. Devo ancora ricevere delle scuse pubbliche dal giocatore, dalla sua security o dalla loro organizzazione: spero vogliano farlo…“.

La versione di Wembanyama

La versione del cestista presenta delle differenze. “C’era questa persona che continuava a chiamarmi: ‘Sir! Sir!’ e poi mi ha afferrato da dietro. Non mi ha semplicemente toccato sulla spalla, mi ha proprio afferrato da dietro. – ha dichiarato Wembanyama – So che le guardie del corpo l’hanno spinta via, non so dire con quanta forza, perché non mi sono fermato a guardare. Quando sono tornato in stanza e mi hanno detto che quella persona era Britney Spears pensavo stessero scherzando, non volevo crederci. E invece era proprio Britney Spears, ma il suo volto non l’ho mai visto, perché ho continuato a camminare guardando dritto davanti a me“.

“Le istruzioni delle mie guardie del corpo erano quelle di non fermarmi e continuare a camminare verso il ristorante, perché ogni pausa avrebbe potuto causare assembramenti pericolosi“, ha spiegato il francese aggiungendo che “solo ore dopo mi è stato detto che la persona che aveva provato a fermarmi era Britney Spears“.