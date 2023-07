Volleyball Nations League, l’Italia batte la Slovenia e vola alle Final Eight

SportFair

L’Italia batte la Slovenia 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) e conquista il pass per la Final8 di Danzica in programma dal 19 al 23 luglio. La vittoria numero 8 consegna quindi agli azzurri la matematica certezza di volare in Polonia per la fase finale della Volleyball Nations League ma servirà aspettare la conclusione della week 3 per conoscere la classifica che sancirà gli accoppiamenti dei Quarti di Finale.

Con la Slovenia oggi azzurri bene in partenza in un primo set nel quale la Slovenia non è riuscita a reagire alla pressione messa dall’Italia dalla prima battuta, azzurri bene a muro e al servizio. Nel secondo set la Slovenia trova la reazione e combatte punto a punto, così come nel terzo set, con gli azzurri bravi a mettere la freccia nel momento decisivo e staccarsi sul finale.

Tra le prove individuali oggi in evidenza il solito Romanò autore di 16 punti, top scorer della gara, e Daniele Lavia autore di 5 muri e 13 punti totali mentre tra gli sloveni buona la prova di Cebulj con 14 punti personali alla fine. Domani l’Italia chiuderà la fase preliminare con il Giappone, gara che si giocherà alla MOA Arena di Pasay City alle 13 italiane.

La cronaca della partita

C’è Piccinelli in campo, alternato con Scanferla nel corso della gara tra ricezione e difesa, nell’Italia che conferma i 6 della vittoria di ieri col Canada, Giannelli e Romanò con Lavia e Michieletto schiacciatori, al centro Russo e Galassi. Nella Slovenia i tanti volti conosciuti dal volley italiano che bene stanno facendo in questa VNL. Entrambe le squadre provano a forzare il servizio in fase di avvio, l’ace di Romanò porta l’Italia avanti 7-5, il muro di Michieletto vale il 10-6. L’Italia prende il largo, bene a muro e al servizio, 16-9. Giannelli firma il punto del 20-11 al servizio, Italia al massimo vantaggio, la Slovenia manda in campo Mozic. Sembra riuscire tutto all’Italia con una Slovenia che non riesce a reagire, Michieletto in attacco a segno per il 22-12, Romanò al servizio mette a terra il 23-12. A chiudere il primo set ci pensa Galassi, suo il primo tempo per il 25-13 finale.

L’Italia parte bene anche nel secondo set, Michieletto forza al servizio, suo il punto del 3-2. La Slovenia prova a reagire portandosi avanti 7-5 mettendo gli azzurri in difficoltà al servizio. L’italia trova la parità sul 11-11 agganciando una Slovenia che ha cambiato sicuramente marcia rispetto al primo set. Il vantaggio azzurro arriva subito dopo 12-11. Urnaut mette a terra la parallela del 16-16, fase equilibrata del set. L’Italia ritorna avanti con un primo tempo vincente di Russo. L’attacco di Michieletto passa il muro sloveno e porta l’Italia sul 19-19, in una fase finale di set giocata punto a punto, il muro azzurro firma il 29-19 per l’Italia che allunga sul 24-21 con due muri consecutivi di Lavia., set chiuso sul 25-22.

Il terzo set inizia con un errore al servizio della Slovenia, l’Italia è subito brava a portarsi avanti 3-2 ma il muro della Slovenia firma il 4-3, quello di Lavia riporta avanti l’Italia 5-4. Il terzo set procede nell’equilibrio, con le due squadre che combattono a muro e forzando il servizio, Slovenia avanti 10-9. Il muro di Russo vale il 12-11 per l’Italia. Il 15-13 porta la firma di Daniele Lavia autore di un altro muro vincente, l’ace di Romanò porta l’Italia avanti 18-14. L’Italia mantiene il vantaggio, l’attacco vincente di Michieletto vale il 22-16, c’è spazio per Sala, dentro al servizio per Galassi, Romanò firma il 23-16.

Il 25-17 per l’Italia vale la vittoria numero 8 e la matematica certezza di prender parte alla Final8 di Danzica.

Tabellino

Italia-Slovenia 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)

Italia: Michieletto 13, Giannelli 3, Galassi 5, Lavia 13, Romanò 16, Russo 8, Piccinelli (L), Scanferla (L), Sala 0. N.e. Sbertoli, Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi.

Slovenia: Pajenk 2, Kozamernik 2, Z. Stern 2, Ropret 0, Urnaut 10, Cebulj 14, Kovacic (L), Planinsic 0, Mozic 6, Stalekar 4. N.e. Kok, Toman (L), Koncilja, Mujanovic. All. Gheorghe Cretu.

Arbitri: Akinci Erdal (TUR), Alblooshi Ismail Ibrahim (UAE)

Durata set: 21 , 28 , 28.

Italia: 6 a, 8 bs, 13 mv, 12 et.

Slovenia: 1 a, 11 bs, 6 mv, 17 et